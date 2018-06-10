В Москве завершился согласованный митинг оппозиции

На проспекте Академика Сахарова в столице завершился митинг оппозиции, передает РИА ”Новости”.

Перед участниками шествия выступили представители оппозиционных партий ”Яблоко”, ”Гражданская инициатива”, ПАРНАС и других общественно-политических движений.

Лидер ”Левого фронта” Сергей Удальцов после завершения митинга заявил, что представителям оппозиции следует держаться вместе, так как по одиночке они ”пропадут”.

В управлении МВД по региону отметили, что охраной правопорядка во время акции занимались сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее полиция сообщала, что в протестном митинге приняли участие около 1,7 тыс. человек.