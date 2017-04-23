23.04.2017, 17:00

В Москве задержаны пять активистов, раздававших наклейки с лозунгами в поддержку Навального

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rus.delfi.ee
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Aleksei Navalnõi
фото иллюстративноеFoto: KIRILL KUDRYAVTSEV, AFP

У станции метро ”Красные ворота” в Москве полиция задержала пятерых активистов, которые раздавали наклейки с лозунгами в поддержку выдвижения президенты оппозиционера Алексея Навального, сообщает meduza.io.

Всех задержанных доставили в отдел полиции ”Басманный”. По словам одного из активистов Виталия Серуканова, полицейские пока не решили, будут ли составлять протоколы о нарушении порядка проведения массовых акций или ограничатся профилактической беседой.

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