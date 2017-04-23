В Москве задержаны пять активистов, раздававших наклейки с лозунгами в поддержку Навального

У станции метро ”Красные ворота” в Москве полиция задержала пятерых активистов, которые раздавали наклейки с лозунгами в поддержку выдвижения президенты оппозиционера Алексея Навального, сообщает meduza.io.

Всех задержанных доставили в отдел полиции ”Басманный”. По словам одного из активистов Виталия Серуканова, полицейские пока не решили, будут ли составлять протоколы о нарушении порядка проведения массовых акций или ограничатся профилактической беседой.