В Москве задержаны пять активистов, раздававших наклейки с лозунгами в поддержку Навального

У станции метро ”Красные ворота” в Москве полиция задержала пятерых активистов, которые раздавали наклейки с лозунгами в поддержку выдвижения президенты оппозиционера Алексея Навального, сообщает meduza.io.
Всех задержанных доставили в отдел полиции ”Басманный”. По словам одного из активистов Виталия Серуканова, полицейские пока не решили, будут ли составлять протоколы о нарушении порядка проведения массовых акций или ограничатся профилактической беседой.
Tallinn, Квартира, 114 900 EUR
Tallinn, Квартира, 95 000 EUR
Зарегистрированные (2) Анонимные (47)