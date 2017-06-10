В Москве задержан топ-менеджер ”Роснано”

В Москве был задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности ”Роснано” Андрей Горьков по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте СК России, передает Gazeta.ru.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 год размещал на постоянной основе денежные средства ”Роснано” в ООО КБ ”Смоленский банк” в размере от 460 до 740 млн руб. под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

Отмечается, что в связи с отзывом лицензии у указанного банка ”Роснано” лишилось своих средств в размере более 738 млн руб.

”При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн руб.”, — подчеркнули в СК.

По данным ведомства, Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж.