28.12.2018, 21:20

В Москве задержали 30 дворников. Они пришли к районной управе обсудить плату за переработки

 (18)
rus.delfi.ee
EST
1.jaanuar 2013 Tallinnas
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

В Москве сотрудники полиции задержали около 30 дворников, которые пришли к управе Нагорного района. Об этом ”ОВД-Инфо” сообщила участница проекта ”Московский активист” Варвара Грязнова и один из задержанных.

Дворники пришли к районной управе, поскольку им не платят за переработки и их заставляют убирать снег на проезжей части. Грязнова объяснила, что в их обязанности входит уборка снега только во дворах, передает Медуза.

Глава управы поговорил с дворниками, после чего их начали задерживать и рассаживать по двум полицейским автобусам. Как пишет ”ОВД-Инфо”, на данный момент 15 дворников находятся в отделе полиции по Нагорному району, еще 13 — в отделе по району Чертаново Центральное.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии