В Москве задержали 30 дворников. Они пришли к районной управе обсудить плату за переработки

Дворники пришли к районной управе, поскольку им не платят за переработки и их заставляют убирать снег на проезжей части. Грязнова объяснила, что в их обязанности входит уборка снега только во дворах, передает Медуза.

Глава управы поговорил с дворниками, после чего их начали задерживать и рассаживать по двум полицейским автобусам. Как пишет ”ОВД-Инфо”, на данный момент 15 дворников находятся в отделе полиции по Нагорному району, еще 13 — в отделе по району Чертаново Центральное.