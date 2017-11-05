В Москве весь день поступают сообщения об угрозе взрыва: людей эвакуируют тысячами

Около 700 человек эвакуировали из Большого театра в центре Москвы после анонимного сообщения о ”минировании”, передает РИА ”Новости” со ссылкой на источник в экстренных службах.

”Из здания ГАБТ по адресу: Театральная площадь, 1 после звонка с угрозой взрыва эвакуированы 700 человек”, — сказал он.

Кроме того, полиция эвакуировала торговый дом ГУМ и гостиницу ”Метрополь”.

”После звонков с угрозами взрыва из торгового дома ГУМ эвакуировали 2800 человек, еще свыше 2 тысяч человек из гостиницы ”Метрополь”, — добавил источник.

Ранее в полицию также поступила анонимная информация об угрозе взрыва зданий кинотеатра ”Космос”, торгового комплекса ”Галерея-Аэропорт”, Музея архитектуры им. А.Шусева, ТЦ ”Outlet Village Белая Дача” и ТЦ ”Европейский”.