В Москве вандал повредил знаменитую картину Ильи Репина

По воспоминаниям Ильи Репина, он задумал полотно под впечатлением от убийства императора Александра II в результате покушения 13 марта 1881 года и прослушивания на концерте сюиты Николая Римского-Корсакова "Антар". Натурщиками для фигуры царя выступили художник Григорий Мясоедов и композитор Павел Бларамберг. Царевича Репин писал с литератора Всеволода Гаршина и художника Владимира Менка.

Картина впервые была публично представлена на 13-й выставке передвижников, открывшейся в Петербурге 10 февраля 1885 года. Несмотря на восторженные отзывы критиков и других художников, ее раскритиковал обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев, который заявил, что это "художество без малейших идеалов, только с чувством голого реализма". Картина также не понравилась императору Александру III, который после ее просмотра выпустил резолюцию: "Картина отвратительная, напишите об этом директору Департамента полиции И. П. Дурново, я полагаю, что он может запретить возить ее по России и снять теперь с выставки". Считается, что это было первым случаем цензуры художественных выставок в России. Вскоре после этого полотно приобрел коллекционер искусства и меценат Павел Третьяков. В июле 1885 года запрет на его демонстрацию был снят, полотно выставили в Третьяковской галерее.

Нападение на картину в 1913 году

16 января 1913 года на картину было совершено нападение. 29-летний старообрядец иконописец Абрам Балашов (впоследствии он был признан душевнобольным) исполосовал лицо царя Ивана Грозного ножом. Узнав об инциденте, хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов совершил самоубийство.

Восстановлением картины сначала занялся сам Илья Репин, однако его творческая манера к тому времени сильно изменилась. В январе 1913 года он переписал лицо царя, но результат значительно отличался от оригинального, в том числе гаммой. После этого директор галереи Игорь Грабарь принял решение удалить нанесенные художником краски и реставрировать оригинальное изображение, восстановив утраченный слой акварелей и затерев его лаком. Восстановленная картина вернулась в экспозицию весной того же года. Из-за повреждений она находилась под контролем реставраторов и никогда не покидала стены галереи с целью демонстрации на выставках.

С 1927 года картина постоянно хранилась в Третьяковской галерее под стеклом. До настоящего времени находилась в зале номер 30. Помимо основного полотна в ГТГ хранится ее полный эскиз размерами 21,5 x 35 см, а также ряд эскизов деталей.