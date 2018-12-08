В Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева

Информацию о ее кончине также подтвердили в Совете по правам человека при президенте России. "В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью", — приводятся в публикации слова главы СПЧ Михаила Федотова, передает Лента.

Он добавил, что Алексеева и в последние дни перед смертью не оставляла работу, раздавая поручения своей помощнице.

В СПЧ уточняют, что правозащитница скончалась в палате московской ГКБ №15. "Она не первый раз попадала в эту больницу, врачи не раз спасали Людмилу Михайловну в самых тяжелых ситуациях, но бывают такие ситуации, когда врачи бессильны. Именно так и случилось сегодня в 19:30", — сообщает совет.