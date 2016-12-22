Скончался внук советского вождя Иосифа Сталина. О смерти 80-летнего Евгения Джугашвили сообщили родственники.

В Москве умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили. Об этом сообщает ”РИА Новости” со ссылкой на справочную службу скорой помощи.

Там агентству заявили, что он ”скончался”.

Сын Евгения Джугашвили подтвердил факт кончины. ”Он скончался”, — подтвердил РБК Яков Джугашвили.

По данным Life, Джугашвили умер на улице в Москве. Прохожие нашли его около дома без сознания, вызвали скорую, но врачи не смогли его спасти.

Евгений Джугашвили в последние годы регулярно подавал иски, которые касались сталинского периода истории СССР. Так, в октябре 2016 года Мосгорсуд отклонил его просьбу возбудить уголовное дело против авторов учебника истории ”История России: начало XX — начало XXI века” издательства ”Дрофа”. Внук Сталина считал, что против них нужно возбудить уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ ”Реабилитация нацизма”.

В январе 2015 года Страсбургский суд отказал ему в иске к России, который касался публикации в ”Новой газете” о расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году. Ранее российские суды также отклонили аналогичные иски.