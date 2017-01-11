Лидер фракции "Зеленая Россия" партии "Яблоко", известный эколог, общественный и политический деятель Алексей Яблоков скончался в возрасте 83 лет.

"Алексей Яблоков умер после продолжительной болезни", — сказал Интерфаксу пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев.

Яблоков родился 3 октября 1933 года в Москве. Он был доктором биологический наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук с 1984 года.

Ученый стал основателем и сопредседателем "Гринпис СССР" в 1988 году. На следующий год был избран народным депутатом СССР, был зампредом комитета по экологии Верховного совета СССР.

После распада Советского Союза занимал различные посты в государственной власти, в том числе советника президента Бориса Ельцина по экологии. С 1998 года был членом экологического консультативного совета при мэре Москвы Юрии Лужкове.

В июне 2005 года Яблоков стал председателем партии зеленых, которая позже влилась в партию "Яблоко". До 2008 года Яблоков был заместителем председателя партии, после этого входил в политический комитет "Яблока".

На выборах в Госдуму в 2011 году Яблоков входил в первую тройку предвыборного списка "Яблока" вместе с Григорием Явлинским и Сергеем Митрохиным.