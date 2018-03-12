В Москве умер актер Олег Табаков

Умер народный артист СССР Олег Табаков. Ему было 82 года. Табаков был одним из самых популярных и именитых лиц советского и российского искусства.

О кончине актера сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. "К сожалению, скончался Олег Табаков", — сказал собеседник агентства РИА Новости. О смерти Табакова в пресс-службе также сообщили изданию РБК.

"Олег Павлович скончался в больнице", — сказал на условиях анонимности источник Интерфакса в медицинских кругах. В ноябре стало известно о госпитализации Табакова. Он оказался в отделении реанимации московской Первой градской больницы из-за воспаления легких.

От Шелленберга до Мэри Поппинс



Актер блистал на сцене и экране более полувека, сыграв свыше двухсот ролей в широчайшем диапазоне: от шефа германской разведки Шелленберга в "Семнадцати мгновениях весны" до домоправительницы Эндрю в "Мэри Поппинс, до свидания", от алкоголика Суходрищева в "Ширли-мырли" до главы государства в "Президенте и его внучке", в котором легко угадывается Борис Ельцин.

За "Семнадцать мгновений весны" актер получил орден. Некоторые критики высказывались в том духе, что нельзя делать врагов такими обаятельными.

Самые известные театральные образы, воплощенные Табаковым — Хлестаков, Сальери, Тартюф, Мальволио из шекспировской "Двенадцатой ночи", и Лука из горьковской пьесы "На дне".

А еще он бесподобно озвучил Кота Матроскина в культовых советских мультфильмах о Простоквашино.

Многие роли Олега Табакова носили комический характер, но он не числился в цехе чистых комиков. Скорее, подобно Анатолию Папанову и Евгению Леонову, органично сочетал драматизм и юмор.



В молодости играл сугубо положительных, высокодуховных советских юношей. В фильме 1960 года "Шумный день" его герой рубил дедовской саблей мебель, олицетворявшую ненавистное мещанство.

В зрелом возрасте ему блестяще удавались роли доминантных, умных, уверенных в себе, излучающих энергию и жизнелюбие, без усилий концентрирующих на себе внимание персонажей. Каким, по мнению окружающих, был он сам.

Олег Табаков редким образом сочетал в себе творческий и организаторский талант, напоминая этим ракетного конструктора Сергея Королева, хоть они и работали в совершенно разных сферах жизни.

Начало



Будущий актер и режиссер появился на свет в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей.

Мать, Мария Пионтковская, являлась, надо полагать, незаурядной женщиной: выжила в СССР, будучи дочерью крупного предпринимателя, ее первый муж покончил с собой от ревности, второй, Гуго Гольдштерн, служил нелегальным резидентом ОГПУ в Германии и погиб в 1933 году при неясных обстоятельствах. Доктор Павел Табаков стал третьим.

От деда Олегу осталась ценная бумага, по которой мама в день своего совершеннолетия в 1924 году должна была получить 25 тысяч царских рублей, а от Гольдштерна — редкий по тем временам заграничный патефон "Виктор".

В 15 лет Табаков поступил в драмкружок при местном Дворце пионеров. Руководительницу студии Наталью Сухостав он называл своей крестной в искусстве.

Летом 1953 года выпускник обычной саратовской школы поехал в Москву и успешно прошел испытания одновременно в ГИТИС и в Школу-студию МХАТ. Учиться предпочел в последней, поскольку считал МХАТ вершиной театрального искусства.



В апреле 1956 года старший друг Табакова Олег Ефремов, который был старше его на восемь лет, создал под крышей Школы МХАТ Студию молодых актеров, через два года превратившуюся в самостоятельный театр "Современник". Табаков оказался самым молодым из шести его официальных основателей.

МХАТ тогда превратился в вотчину, с одной стороны, дореволюционного академизма, с другой стороны, идейной выдержанности, и почти перестал привлекать публику.

"Современник" был детищем "оттепели". В труппе царили демократические порядки. Следуя названию, театр предпочитал пьесы из современной жизни. Обращаясь к официозной революционной теме, представлял героев живыми людьми, способными сомневаться, как в нашумевшей трилогии "Декабристы" — "Народовольцы" — "Большевики".

Зрители, главным образом, интеллигенция и студенты, иногда не расходились, обсуждая спектакль, до четырех утра.

Табаков сразу сделался звездой, плюс к этому взял на себя основные административные дела, да еще снимался в кино и записывался на радио. Работал столько, что в 29 лет с ним случился инфаркт.

По мнению историков театра, Табаков удержал "Современник" на плаву во время репертуарного и кадрового кризиса, вызванного уходом Ефремова на пост худрука МХАТа в 1970 году.

МХАТ



Лишь спустя 13 лет, когда их общему детищу уже ничто не угрожало, он сам перешел во МХАТ, а в 2000 году возглавил главный театр России и взял курс на привлечение со стороны молодых талантливых постановщиков.



Последнее время перед назначением Табакова на пост худрука средняя заполняемость зала на спектаклях составляла 42%. При нем у касс снова появились очереди.

В 1987 году в труппе возник идейный и творческий конфликт между сторонниками перестройки во главе с Ефремовым и приверженцами советских ценностей, лидером которых стала актриса Татьяна Доронина. Дело кончилось разделением на МХТ имени Чехова и МХТ имени Горького. Табаков поддержал Ефремова.

С 1973 года он преподавал актерское мастерство в ГИТИСе, в 1986-2000 годах был ректором Школы-студии МХТ, которую в свое время окончил.

"Табакерка"



В 1976 году Табаков набрал в ГИТИСе курс из 26 человек и спустя год начал ставить с ними спектакли, о которых заговорила театральная Москва.



Начальник Бауманского ремонтно-строительного участка Юрий Гольцман отдал Табакову пустовавший угольный склад на улице Чаплыгина. Молодежь своими руками привела помещение в порядок.

В 1980 году московский партийный босс Виктор Гришин запретил "самовольную деятельность": ему доложили, что в "Табакерке" не так раскрывают образ Павки Корчагина.

В 1986 году министерство культуры предоставило театру официальный статус. "Современнику" дала зеленый свет хрущевская "оттепель" а "Табакерке" горбачевская перестройка.

Табаков набрал новый актерский состав из своих студентов. Театр вернулся в прежний подвал. Новое здание возводилось с неимоверными трудностями финансового и градостроительного плана, и было закончено лишь в 2016 году.

В 2008 году при "Табакерке" открылся театральный колледж — уникальный интернат для одаренных детей со всей России.

Кипучая натура



Начиная с гоголевского "Ревизора" в Шеффилде в 1976 году, Олег Табаков поставил как режиссер больше 40 спектаклей в театрах семи стран.



Уже далеко не молодым он одновременно руководил двумя театрами, играл на сцене и в кино, возглавлял театральный колледж при "Табакерке" и кафедру актерского мастерства в Школе-студии МХТ, и успевал еще летать в Бостон, где основал театральную школу. Его энергия и оптимизм казались неистощимыми.

Олег Табаков был дважды женат на актрисах Людмиле Крыловой и Марине Зудиной, оба раза, по его словам, по большой любви, и от каждой имел двух детей.

Зудина была его студенткой в ГИТИСе. Их тайный роман длился 10 лет.

Актер, режиссер и педагог был одним из 16 деятелей российской культуры — полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством", кавалером французского Почетного легиона, обладателем еще четырех орденов и 25 театральных и кинопремий.

Гражданская позиция



В канун своего 70-летия мэтр рассказал изданию "Аргументы и факты", что школьником в начале 1950-х годов мечтал вступить в тайное общество по образу декабристов, а в интервью Русской службе Би-би-си в 2011 году заявил, что ненавидит Ленина и Сталина.

Табаков выступал против запрета неканонической постановки оперы "Тангейзер" в Новосибирске и в поддержку подвергающегося уголовному преследованию режиссера Кирилла Серебренникова.

В феврале 2012 года он стал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Случайно или нет, но зависшее строительство здания для "Табакерки" после этого ускорилось.

В июле 2015 года он раскритиковал решение министерства культуры Украины подготовить "черный список" российских артистов.

В телефонном разговоре с корреспондентом канала РЕН ТВ Табаков назвал инициаторов составления списка убогими людьми и выразил мнение, что "во все времена их самые яркие представители интеллигенции были где-то на вторых и третьих позициях после русских". Позднее он заявил, что не давал разрешения на трансляцию аудиозаписи в эфире, и что сказанные им слова нельзя отделять от контекста.