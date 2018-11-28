28.11.2018, 13:34

В Москве угрожают взорвать 14 торговых центров. Эвакуировано 6000 человек

 (17)
Интерфакс
EST
В Москве угрожают взорвать 14 торговых центров. Эвакуировано 6000 человек
Foto: Sergei Pjatakov, Sputnik

Анонимные звонки об угрозе взрывов в 14 торговых центрах Москвы поступили в течение полутора часов, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Угрозы поступили в период с 11:30 до 13:00. С территории торговых центров было эвакуировано порядка 6 тыс. человек", — сказал собеседник агентства.

Ранее "Интерфакс" сообщал о угрозе минирования десяти ТЦ, в том числе "Капитолия", "Европейского", "Города", "Мегаполиса", "Цветного", "Горбушкина двора", "Звездочки", "Атриума".

Все анонимные звонки о "минировании" крупных торговых центров в Москве, из-за которых уже эвакуировали около 4,5 тысячи человек, идут из-за границы. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


МИД Эстонии вызвал посла РФ на ковер. Сказали, что Россия могла бы освободить украинские корабли и моряков

28.11.2018
В связи с применением Россией военной силы против украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе Министерство иностранных дел Эстонии сегодня вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова.
Подробнее






-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
125,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

КаПо: преступники раскручивают PR-кампанию

28.11.2018
Еженедельнику Eesti Ekspress стало известно, что по сведениям Полиции безопасности деятели криминального мира Эстонии весной этого года решили основать новый общак под определенные проекты. Сговор предусматривал создание некоего объединения и выделение ему значительной суммы денег.
Подробнее

Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ и рассказал о молчании Путина на звонок после инцидента в Керченском заливе

28.11.2018
Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, поэтому в стране было необходимо ввести военное положение. Об этом заявил в интервью украинским телеканалам президент страны Петр Порошенко, слова которого приводит пресс-служба.
Подробнее

Исполнительный директор Wolt в странах Балтии: приготовление еды дома будет всего лишь одним из хобби

28.11.2018
В своем докладе на конференции Baltic Mobile Congress в Вильнюсе Лийс Ристал, исполнительный директор фирмы по доставке готовой еды на дом Wolt в странах Балтии, отметила, что в не очень далеком будущем приготовление пищи дома сбудет скорее дорогим хобби, чем повседневной необходимостью.
Подробнее


ЭКСПЕРТ │ Цены на квартиры взлетели более чем в два раза

28.11.2018
По сравнению с кризисным периодом цены на квартиры взлетели более чем в два раза, что, в свою очередь, вынуждает все большее количество людей обращать свой взор на рынок частных домов, где повышение цен было более умеренным.
Подробнее

ФОТО. Кровавые елки: Белый дом украсили устрашающе красными рождественскими елями

28.11.2018
В официальной резиденции президента США, расположенной в Вашингтоне, представили рождественские украшения: в восточной колоннаде Белого дома поставили около 40 кроваво-красных елей.
Подробнее