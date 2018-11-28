28.11.2018, 13:34

В Москве угрожают взорвать 14 торговых центров. Эвакуировано 6000 человек

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Интерфакс
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В Москве угрожают взорвать 14 торговых центров. Эвакуировано 6000 человек
Foto: Sergei Pjatakov, Sputnik

Анонимные звонки об угрозе взрывов в 14 торговых центрах Москвы поступили в течение полутора часов, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Угрозы поступили в период с 11:30 до 13:00. С территории торговых центров было эвакуировано порядка 6 тыс. человек", — сказал собеседник агентства.

Ранее "Интерфакс" сообщал о угрозе минирования десяти ТЦ, в том числе "Капитолия", "Европейского", "Города", "Мегаполиса", "Цветного", "Горбушкина двора", "Звездочки", "Атриума".

Все анонимные звонки о "минировании" крупных торговых центров в Москве, из-за которых уже эвакуировали около 4,5 тысячи человек, идут из-за границы. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

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