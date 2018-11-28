В Москве угрожают взорвать 14 торговых центров. Эвакуировано 6000 человек

"Угрозы поступили в период с 11:30 до 13:00. С территории торговых центров было эвакуировано порядка 6 тыс. человек", — сказал собеседник агентства.

Ранее "Интерфакс" сообщал о угрозе минирования десяти ТЦ, в том числе "Капитолия", "Европейского", "Города", "Мегаполиса", "Цветного", "Горбушкина двора", "Звездочки", "Атриума".

Все анонимные звонки о "минировании" крупных торговых центров в Москве, из-за которых уже эвакуировали около 4,5 тысячи человек, идут из-за границы. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.