В Москве участники митинга против сноса пятиэтажек потребовали отставки Собянина

В Москве на Проспекте Сахарова начался митинг против программы столичных властей по реновации и сносу пятиэтажек.

По данным организации "Белый счетчик", на митинг к 15:00 по московскому времени пришли более 17 тысяч человек, в основном владельцев квартир и жителей домов, недовольных программой сноса и законопроектом о реновации, который уже прошел первое чтение в Госдуме.

Однако активист Юлия Галямина заявила, что в акции, по оценкам орагнизаторов, приняли участие более 30 тысяч человек. Она также заявила о давке на входе и задержаниях участников со стороны Мясницкой улицы.

По оценке МВД, в митинге участвовали около 5 тысяч человек.

В социальных сетях участники акции сообщали что вход на митинг ограничен, а людей пропускают партиями, чтобы избежать давки. По словам желающих пройти на митинг, полицейские говорили им, что места на площади больше нет.

На митинге появился и оппозиционер Алексей Навальный с женой Юлией, ребенком и своими сторонниками. Он не должен был выступать, однако возле сцены его окружила полиция, а представители ОМОНа не дали ему двигаться. В результате он был вынужден покинуть акцию.

Прессу к Навальному также не подпускали. Затем полицейские вывели оппозиционера и пришедших с ним сторонников с места проведения митинга. Объяснений своим действиям сотрудники полиции так и не дали.

"Изгои, которых выгнали даже с митинга! Человек 30 выводили. Захар малость расстроился, но сейчас все ок", — написал оппозиционер в "Твиттере". Он также уточнил, что не планировал выступать на мероприятии.

В знак солидарности с Навальным в эфире "Радио Свобода" отказался выступать политик Дмитрий Гудков, который изначально был в изначальном списке выступающих.

"Собянина — в отставку"

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова в начале митинга назвала программу "депортацией" москвичей, которых вынуждают покинуть их дома.

Выступающие на митинге муниципальные депутаты потребовали отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина. Первым об этом заговорил депутат районного совета "Зюзино" Константин Янкаускас. Он назвал митинг "праздничными гуляниями против антинародной политики мэра Москвы Сергея Собянина".

Его поддержала Шувалова, которая начала скандировать лозунг "правительство Собянина в отставку", подхваченный собравшимися.

Еще одним популярным лозунгом стал "Руки прочь от Москвы", который также скандировали участники митинга.

В ходе митинга за реновацию выступила Динара Якушева, которую организаторы представители как представительницу властей Москвы. Сама она представилась как жительница пятиэтажки, у которой плохие жилищные условия.

"Надо учитывать и вторую сторону, у которой есть единственный шанс получить от реновации нормальные жилищные условия", — заявила Якушева. Ее перебила муниципальный депутат района "Гагаринский" Елена Русакова, которая назвала ее "обманутым человеком". По словам Русаковой, сейчас все есть необходимое для расселения таких домов — средства в бюджете и целевая программа "Ветхое жилье".

Строительная пирамида?

Елена Русакова в ходе митинга связала с программу реновации с "гигантской пирамидой" строительного комплекса. По ее мнению, благодаря программе строительные компании получили возможность строить недвижимость и зарабатывать на ней. "В итоге экономика не просто не растет, а разрушается", — подытожила депутат.

Русакова заявила, что противники программы оспорят законопроект в Конституционном суде или Европейском суде по правам человека.

Активистка Кэри Гуггенбергер заявила, что после митинга будет создана общественная организация "Защита прав собственников".

"Сегодняшним митингом наша борьба не закончится, а только начинается", — заявила она.

Алина Енгалычева, член Общественного экологического совета Москвы, призвала потратить деньги, которые выделены из бюджета на программу реновации, на помощь жителям действительно ветхих и аварийных домов, а также обманутым дольщикам.

Координатор движения "Общество Синих Ведёрок" Петр Шкуматов заявил о том, что в результате реализации программы в Москве может случиться транспортный коллапс. Он напомнил, что в городе недостаточно дорог и общественного транспорта. "Если закон пройдет, дальше будет просто беспредел", — заявил Шкуматов.

По данным ОВД-Инфо, на митинге был задрежан один человек, которого полицейские увели в автозак без объяснения причин.

Обещания властей

Законопроект, внесенный в Госдуму в начале марта, критикуют за нарушение уже существующего законодательства и конституции России. В частности, в нынешнем его виде законопроект ограничивает право граждан на судебную защиту и не защищает права жителей домов, которые будут снесены.

В начале мая появились списки домов, жители которых должны проголосовать "за" или "против" сноса. Голосование начнется 15 мая и по его итогам будет принято решение о включении дома в программу реновации.

В списках помимо панельных "хрущевок" оказались кирпичные "сталинки" и даже дома, построенные до революции в России. При этом в программу не включены ветхие общежития. Всего в списках оказалось 4566 домов.

За последние несколько недель на фоне протестов власти Москвы начали менять программу реновации. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в законопроект о сносе домов будут внесены принципиальные изменения. В субботу соответвующий законопроект уже был внесен в Мосгордуму.

Власти Москвы обещали дать жителям пятиэтажек оспорить в суде решение о сносе их домов, хотя ранее закопроект запрещал это делать. Кроме того, власти обещают предусмотреть возможность отказа от участия в программе на любом этапе, возможность получения равноценного жилья или денежной компенсации в случае, если жителей сносимых домов не устроит предлагаемый мэрией вариант.

Тем не менее, активистов, выступающих против программы, это не успокоило. Они пытаются добиться отмены законопроекта и программы.