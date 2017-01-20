В пятницу в Delfi вышел перевод статьи Eesti Päevaleht о столичном салоне красоты Delavue, который завлекает клиентов на бесплатные процедуры, находит у женщин якобы серьезные проблемы с кожей и здоровьем, а впоследствии предлагают оформить рассрочку на процедуры и лечение стоимостью несколько тысяч евро.

Сотрудники одного из салонов красоты в Москве приглашали клиентов на бесплатные процедуры и незаконно оформляли на них кредиты, жертвами мошенников стали более 300 человек. Об этом в 2015 году была статья на РИА Новости.

По данным МВД РФ, сотрудники колл-центра одного из московских салонов красоты приглашали клиентов на бесплатные процедуры для лица и волос, при себе необходимо было иметь только паспорт.

Сотрудники делали копии паспортов и готовили необходимые документы для оформления кредита. После этого "под различными предлогами и уговорами клиенты ставили подпись на документах". У следствия также имеются доказательства того, что злоумышленники могли подмешивать в предлагаемые клиентам напитки психотропные вещества.

"В ходе следственных действий сотрудниками полиции выявлено еще 300 преступлений… Материальный ущерб каждого потерпевшего от действий злоумышленников варьируется от 40 до 200 тысяч рублей. Следствие полагает, что пострадавших может быть намного больше", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "Мошенничество". В результате обыска опрошены сотрудники студии красоты, изъята косметика, а также финансово-хозяйственная документация, в том числе кредитные договоры с клиентами. В рамках дела также была арестована одна подозреваемая.

С подобной ситуацией в 2016 году разбирались корреспонденты телеканала "Москва 24".

А вот репортаж передачи "Человек и закон".