В Москве сорван показ фильма "Полет пули" о войне на Украине

В кинотеатр "Октябрь" во время показа фильма "Полет пули" ворвалось около 50 сторонников пророссийских сепаратистов. Один из них облил экран мочой. Сотрудники ОМОНА вывели зрителей из зала и вызвали подкрепление.

Корреспондент Русской службы Би-би-си, находившийся в зале, передает, что зрителей было около 200 человек. В самом начале показа люди с флагами "Новороссии" и в камуфляже ворвались в зал. От ворвавшихся отчетливо доносился запах алкоголя.

До показа люди с флагами "Новороссии" пытались пройти в зал без билетов.

После того как один из активистов облил экран мочой, по залу начало распространяться зловоние, и многие зрители начали выходить сами. Ворвавшихся выгнал ОМОН,

Зал охраняло около 50 сотрудников ОМОНа в касках, которые после случившегося попросили всех зрителей выйти. Для них сделали коридор.

Это уже не первый визит сторонников пророссийских сепаратистов в кинотеатр "Октябрь", где фильм показывают в рамках фестиваля "Артдокфест". В субботу они уже приходили на показ "Полета пули" и заявили, что на следующем показе у организаторов будут "серьезные проблемы".

Видеозапись их разговора с президентом фестиваля Виталием Манским опубликовала в "Фейсбуке" режиссер фильма Беата Бубенец.

Ранее киносеть "Каро" отменила показ документального фильма о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве в рамках "Артдокфеста".

По словам Манского, в "Каро" дали понять, что требование снять картину с показа поступило сверху.