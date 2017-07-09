В Москве скончался художник Илья Глазунов

Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила супруга художника Инесса Орлова.

"Илья Сергеевич скончался", — сказала жена живописца. По предварительной информации, отпевание художника пройдет в Храме Христа Спасителя, день пока не определен.

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. С конца 1950-х годов является одним из самых известных советских и российских художников. Его выставки 80-90-х годов в Манеже, где были представлены масштабные полотна, имели огромный общественный резонанс.

Глазунов награжден орденами Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней. За непосредственное участие в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца был удостоен Государственной премии РФ.