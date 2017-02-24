В Москве проводили в последний путь Виталия Чуркина

Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина под звуки гимна и оружейного салюта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) управделами президента состоялась церемония прощания с российским дипломатом и отпевание.

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал слова соболезнования вдове дипломата Ирине и вручил ей Орден Мужества, которым посмертно наградил Чуркина президент России.

"Кроме того, что он был высочайшим профессионалом, он был еще и народным дипломатом. Достаточно посмотреть, как популярен он был в народе", — сказал Лавров.

Проститься с дипломатом пришли первый замминистра иностранных дел Владимир Титов, заместители министра Михаил Богданов, Геннадий Гатилов, Григорий Карасин, Алексей Мешков и Игорь Моргулов, а также официальный представитесь МИДа Мария Захарова.

Читать еще

"Без преувеличения можно сказать, что он действительно стоял на передовых рубежах, и надёжно отстаивал интересы нашей родины, а ему было непросто, я бы даже сказал, сложнее, чем всем тем, кто находится здесь, потому что ежедневное общение с коллегами по Совету Безопасности, по ООН, надо признать, не всегда носило ровный характер", — сказал Гатилов на церемонии прощания.

На траурной церемонии также присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков, зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и представители иностранных дипмиссий.

Российский постпред скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке.