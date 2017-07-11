В Москве прощаются с Антоном Носиком

Церемония прощания с Антоном Носиком началась в Москве в Центральном доме литераторов, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.

Очередь начинается у входа в ЦДЛ и заканчивается в зале на втором этаже, где установлен гроб.

Открыл церемонию прощания президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Носик будет похоронен во вторник в 14.00 в Москве на Востряковском кладбище.

Один из основателей ”Газеты.Ru” Антон Носик скончался в ночь на 9 июля. Смерть наступила в районе 2.00 мск, когда он находился у друга на даче в Подмосковье. По предварительным данным, у Носика произошел сердечный приступ. 4 июля ему исполнился 51 год.