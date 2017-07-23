В Москве проходит шествие против ограничений интернета

На Страстном бульваре в Москве началась протестная акция против ограничений интернета.

Протестующие пройдут шествием по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, а также про проспекту Академика Сахарова, где состоится митинг. На акции присутствует корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Сошников.

По данным СМИ, еще до начала митинга произошло первое задержание — пожилой мужчина Григорий Саксонов (имя указывает "ОВД-Инфо") держал в руках плакат с надписью: "Путин lies" ("Путин лжет").

Позднее стало известно о еще одном задержании — за незаконную агитацию в автозак отвели активиста "Протестной Москвы". Его знакомые утверждают, что молодому человеку вменяют статью 20.2 КоАП России — нарушение правил проведения митингов.

Некоторые активисты пожаловались в эфире "Дождя", что полицейские изымают все плакаты, на которых есть надписи на английском языке, даже если они не противоречат правилам.

Некоторые активисты активно поддерживают математика Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к терроризму.