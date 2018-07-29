В Москве проходит митинг против повышения пенсионного возраста

На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг, в котором принимают участие порядка 2500 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Ведет митинг член Либертарианской партии Михаил Светов. Среди участников митинга преобладают молодые люди. В переулках, прилегающих к месту проведения мирного протеста, припаркованы десятки автобусов с сотрудниками Росгвардии, которые, как заявили в пресс-службе , обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.
Как передает корреспондент агентства, на митинге собрались граждане с флагами и символикой Либертарианской партии России, партий "Яблоко" и "Демократический выбор", движения "Открытая Россия", анархистских и феминистских движений, а также сторонники оппозиционера Алексея Навального. Сам известный оппозиционер тоже присутствует на митинге.
Собравшиеся скандируют лозунги против повышения пенсионного возраста, за отставку правительства и сменяемость власти. На акции выступают представители профсоюзов, активисты, муниципальные депутаты.