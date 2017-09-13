В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре торговых центра и два вокзала

Власти столицы получили более 40 звонков о минировании вокзалов и аэропортов, в нескольких крупных торговых центрах объявили эвакуацию. Всего, по разным данным, в Москве эвакуировали от 15 тыс. до 30 тыс. человек.

В экстренные службы Москвы поступили десятки звонков с угрозами взрыва, рассказал ТАСС источник в экстренных службах столицы. В столице ”минируют” вокзалы, вузы и торговые комплексы среди прочего. По данным осведомленного источника агентства ”Интерфакс”, сообщения о минировании продолжают поступать. Собеседник агентства отметил, что ”с учетом волны подобных звонков в регионах у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными”. Также агентство со ссылкой на осведомленный источник передало, что 13 сентября в столице всего были эвакуированы около 15 тыс. человек. ТАСС в экстренных службах столицы заявили, что эвакуировали ”более 20 тыс. человек”. По данным источника агентства ”Москва”, всего эвакуировали 30 тыс. человек, а в полицию поступило более 40 сообщений об угрозе взрыва.

В правоохранительные органы поступило сообщение об угрозе взрыва на Красной площади, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на знакомого с ситуацией источника. Власти проверяют эту информацию, сказал собеседник агентства. ”В числе анонимных звонков, поступающих в столичные органы правопорядка, был звонок об угрозе взрыва на Красной площади”, — заявил он.

В администрации музея-заповедника ”Московский Кремль” сказали РБК, что им не поступало сообщение о минировании, музей работает в штатном режиме.

Торговые центры

В ”Афимолл Сити” объявили эвакуацию. Посетитель центра Наталья Рассказова сообщила РБК, что тревогу объявили в 16:10. ”​Пожарные сработали оперативно, вскоре в небе появились вертолеты. По слаженности работ спасателей все подумали, что это учебная тревога. К тому же не было никакого дыма либо возгораний. Все посетители выходили через один выход, но никакой давки не было. Мне показалось, что здание покинули около 2 тыс. человек”, — добавила она. В отделе доставки кафе ”Три правила”, расположенном в ТЦ, подтвердили информацию об эвакуации.

Другой посетитель торгового центра, Дмитрий Захаров, также сообщил, что сигнал об эвакуации посетители услышали около 16:00. По его словам, людей в торговом центре было ”как обычно”. ”Пока выводили людей, то никто не торопился, некоторые доедали свои обеды. На выходе уже стояла куча служебных машин: полицейских, пожарных и скорых. Сейчас все стоят и ждут. Дыма нет, огня тоже”, — рассказал РБК Захаров.

Эвакуацию провели и в торговом центре ”Щелково”, сообщил РБК очевидец Павел Филиппов. Это произошло примерно в 15:45. По словам Филиппова, люди без паники покинули здание. ”Нам сказали, что по техническим причинам торговый центр сейчас закрывается. Полиция, пожарные, МЧС и скорая помощь уже были на месте. Сейчас все посетители стоят на месте”, — рассказал РБК Филиппов.

В соцсетях также сообщали об эвакуации в ТЦ ”Метрополис”. На фотографиях в Instagram видно пожарный расчет у входа в торговый центр.

”В ”Метрополисе” эвакуация началась в 15:00. Было не очень много посетителей, поэтому вывели всех достаточно оперативно. На выходе я видел только полицейских”, — рассказал РБК очевидец Евгений Володин

В Twitter появились сообщения о пожарной тревоге в ТЦ ”Ашан Сити” на Шереметьевской улице.

Власти, рассказал источник ТАСС в экстренных службах, также проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ ”Город”. Там подтвердили РБК сообщение об эвакуации. По словам собеседника, эвакуация началась в 15:10 и завершилась в 16:50. ”Сейчас торговый центр работает в штатном режиме”, — добавил он. Собеседник РБК отказался ответить на вопрос о причинах эвакуации.

Руководитель центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Александр Рясков сказал РБК, что к нему поступало сообщение о минировании ГУМа, ”где сейчас работает полиция”. Об эвакуации других ТЦ ему неизвестно.

Также около 16:00 прошла эвакуация в ТЦ ”Капитолий”, сообщили РБК в справочной службе торгового центра. По словам собеседника, сотрудники полиции провели проверку, после чего ТЦ вернулся к работе в штатном режиме. Информацию об эвакуации подтвердили в торговом центре ”Ритейл Парк”. По словам собеседника, эвакуация началась в 16:00: ”В данный момент в ТЦ нет покупателей”. В ТЦ ”Дубровка” началась эвакуация, сообщил РБК сотрудник справочной службы.

Транспорт​

Анонимный звонок с ”угрозами безопасности пассажиров” поступил в аэропорт Шереметьево, передало агентство ”Интерфакс” со ссылкой на источник в экстренных службах, в аэропорту пришлось усилить меры безопасности. В частности, на входе организован дополнительный досмотр, а патрулирование внутри здания усилено кинологами с собаками.

”Тем не менее, оценив уровень угрозы, было принято решение эвакуацию терминала не проводить”, — добавил собеседник агентства.

Эвакуация прошла на двух вокзалах столицы, сказали РБК в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. По словам собеседника, на Казанском вокзале эвакуация началась после того, как в полицию в 15:00 поступил звонок от неизвестного, который сообщил о минировании вокзала. ”Были эвакуированы залы ожидания № 2, № 1 и № 9, полиция проводит обследование на месте”, — рассказали РБК в пресс-службе. Кроме того, по словам собеседника, на Киевском вокзале эвакуировали один зал ожидания после того, как в 15:30 поступил анонимный звонок охраннику ТЦ ”Европейский” о минировании торгового центра. Сообщения о предполагаемом минировании двух вокзалов не помешало движению поездов и оказанию услуг пассажирам, сказали в пресс-службе. Также собеседник уточнил, что на других вокзалах эвакуация не проводилась и звонки не поступали.

Очевидец Алексей Романов рассказал РБК об эвакуации Курского вокзала. ”В 16:45 я проходил мимо Курского вокзала и увидел, что перед ним буквально вся площадь запружена. Из здания выгнали всех людей на улицу — собралась огромная толпа отъезжающих и провожающих. Мне сказали, что теперь никто не может уехать. Рядом с соседним ТЦ ”Атриум” заметил, что стояло несколько карет скорой помощи и четыре пожарных авто”.

ТАСС со ссылкой на источник также передавал об эвакуации Ленинградского вокзала.

Вузы

В МГМУ им. И.М. Сеченова поступил анонимный звонок о заложенной бомбе, сообщил РБК начальник управления по стратегическим коммуникациям и информационной политике университета Борис Давыдов. ”Около трех часов дня к нам в колл-центр поступил анонимный звонок о том, что заложена бомба в здании на Трубецкой, 8. Сразу сработала система оповещения, людей эвакуировали. Сейчас работают спецслужбы”, — пояснил Давыдов.

О поступившем анонимном звонке рассказали РБК в пресс-службе Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова. ”Поступил звонок, идет проверка. Час назад была эвакуация на Стремянном переулке, 36, третий корпус”, — пояснили в пресс-службе. ”В 15:15 у нас в РЭУ еще шли занятия, но зазвучала пожарная тревога, и началась эвакуация. На входе опустили турникеты, и охрана сказала подальше отойти от здания. Эвакуировали только учащихся третьего корпуса, которых потом отпустили домой. Студенты в других зданиях еще учатся”, — рассказал РБК очевидец Антон Кузьменко. Другой очевидец, Дарья Хализева, сказала, что около 15:20 она услышала в третьем корпусе объявление по громкой связи о задымлении. ”Охрана университета также попросила освободить площадь возле корпуса, после чего сообщили, что сегодня лекций не будет. Затем приехала полиция — и оградили университет”, — добавила она.

По данным ТАСС, эвакуацию также объявили в МГИМО. Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев сообщил РБК об эвакуации в вузе. ”Да, эвакуировали в начале пятого. У нас там был семинар, с семинара нас всех попросили выйти”, — пояснил Силаев.

Рынки

Около 17:00 прошла эвакуация радиорынка в Митино, сообщил РБК администратор рынка Евгений Майоров. По его словам, звонок о заложенной бомбе поступил в 16:45, на место прибыли МЧС и сотрудники полиции. Собеседник добавил, что эвакуация прошла быстро, покупателей до сих пор не пускают в торговые ряды.

В других городах

На протяжении последних трех дней сообщения о минировании объектов поступали по меньшей мере из 25 российских городов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию со вспышкой телефонного терроризма по существу и заявил, что все вопросы стоит направлять к спецслужбам.