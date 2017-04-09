В Москве по факту столкновения поезда и электрички возбуждено дело

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения поезда и электрички в Москве, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Генеральной прокуратура РФ.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи со столкновением пригородного поезда с пассажирским поездом "Москва — Брест" на белорусском направлении железной дороги", — сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что расследование уголовного дела, возбужденного по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена" (ч. 1 ст. 263 УК РФ) взял на личный контроль московский межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков.

Как сообщили следователи, работает следственно-оперативная бригада из сотрудников следственного управления, транспортной полиции и ФСБ России.

"К настоящему моменту осмотрены основные части поврежденных составов, изъяты важные документальные и материальные источники, назначены экспертные исследования, осуществляются допросы очевидцев и иных свидетелей, уточняются списки пострадавших", — сообщили "Интерфаксу" в Московском Следственном управлении СК РФ на транспорте.

Как сообщалось, на Белорусском направлении Московской железной дороги в субботу вечером произошло столкновение пригородного поезда с пассажирским поездом "Москва — Брест". Предварительно авария произошла из-за нетрезвого пешехода, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего поезд, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд "Москва — Брест". В результате столкновения с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке временно приостановлено. За медицинской помощью обратились около 50 пострадавших.

Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий аварии пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил ранее, что в результате аварии госпитализированы 12 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. СКР начал доследственную проверку по факту столкновения поездов в Москве.

В 5:46 по московскому времени движение поездов было восстановлено.