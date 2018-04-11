В Москве оправдана женщина, зарезавшая пьяного сожителя, который требовал приготовить ему еду

Женщине инкриминировали ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство"). Ей грозил 15-летний срок лишения свободы. Кузьминский районный суд назначил обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Только при повторном разбирательстве в Мосгорсуде были исследованы "фактические обстоятельства дела и оценены все представленные доказательства в совокупности, в том числе заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы". В итоге суд пришел к выводу, что подсудимая невиновна в убийстве, поскольку действовала в целях самообороны.

"Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения пределов необходимой обороны, суд должен учитывать предшествовавшие посягательству события, число лиц с каждой стороны, неожиданность действий посягавшего, а также все иные обстоятельства, имеющие значение для дела (в том числе и эмоциональное состояние оборонявшегося лица), в результате чего выяснить — имелась ли у оборонявшегося возможность объективно оценить степень и характер опасности нападения", — подчеркнули в Мосгорсуде.

Судебная коллегия также приняла во внимание заключение судебной экспертизы, согласно которому "на момент деликта отмечалось частичное ослабление контроля, непосредственность отреагирования возникшего побуждения, что определялось длительным пребыванием в психотравмирующей ситуации".

Суд учел и то, что потерпевший был пьян. Согласно выводам судмедэксперта, в крови мужчины было 2,4 процента алкоголя. Это средняя степень опьянения, при которой человек впадает в ступор, перестает понимать происходящее и даже может потерять сознание.

В Мосгорсуде подчеркнули, что конфликт начал именно потерпевший, который "вел себя агрессивно", схватил женщину своими руками за шею и душил. "При этом в комнате были только малолетние дети", и обвиняемой было некого просить о помощи.

"Способ нападения представлял явную опасность для жизни осужденной", — добавили в суде.

В итоге женщина нанесла ножом только "один удар", который стал роковым.

С учетом того, что обвиняемая длительное время находилась в психотравмирующей ситуации, она "была вправе защищаться любым доступным ей способом", решили в суде. Этот вывод подкреплен ссылкой на ч. 1 ст. 37 УК РФ, в которой и прописано право граждан "причинять вред лицу", которое применяет физическое насилие или угрожает другим людям.

Судебная коллегия также обратила внимание и на показания свидетелей, которыми потерпевшему была дана отрицательная характеристика как зависимому от алкоголя, безработному, не следящему за детьми. Сожительница алкоголика, наоборот, получила положительные характеристики (в том числе с места работы).

Остается загадкой, что помешало уже суду первой инстанции добросовестно изучить все эти обстоятельства дела. Также не понятно, понесет ли кто-то ответственность за следственные и судебные ошибки, выявить которые помогла лишь решимость осужденной и ее адвокатов отстаивать права и честное имя.