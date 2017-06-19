В Москве около Курского вокзала поезд столкнулся с электричкой

Поезд столкнулся с электричкой в районе Курского вокзала, по предварительной информации пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

"Поезд "Стриж" заходил на Курский вокзал, а электропоезд Нахабино — Щербинка выходил с вокзала. На малом ходу они столкнулись", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, "по предварительным данным, пострадавших нет".

Ранее в понедельник осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что вагон электрички сошел с рельсов в районе Курского вокзала в Москве. "По предварительной информации, по адресу Земляной Вал, 29 на первом пути один из вагонов электрички сошел с рельсов", — сказал собеседник агентства.

Причиной столкновения поезда с электричкой мог быть отказ стрелочного перевода на путях, сообщила "Интерфаксу" представитель Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Татьяна Морозова.

"По предварительным данным, сегодня в 14:38 в районе Курского вокзала столицы из-за отказа стрелочного перевода на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино-Щербинка", — сказала Морозова.

По ее словам, в результате столкновения повреждены четыре вагона, два вагона сошли с рельсов.

"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка", — сказала она.