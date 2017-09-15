В Москве объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности, пострадали 8 человек

В пятницу Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в столице из-за сильного ветра. "Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении Гидрометцентра.

От падения деревьев в Москве в результате шквалистого ветра пострадали восемь человек. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в пятницу.

"Шесть травмированных были направлены в городские больницы, еще двое от госпитализации отказались", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что различные травмы получили двое мужчин, пять женщин и десятилетний мальчик.

"Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у нее переломы", — уточнил источник. По его информации, состояние еще пяти госпитализированных, включая ребенка, оценивается как средней тяжести.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что дождь, гроза и опасное усиление ветра до 25 м/с ожидаются в Московской области после 15:00 в связи с прохождением через регион холодного атмосферного фронта.

"Только что выпущено штормовое предупреждение. С запада к Московской области приближается хорошо выраженный холодный фронт, время прохождения — примерно начиная с 15 часов. Прогнозируются дождь, гроза, но самое главное — шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", — сказал Вильфанд агентству в пятницу.

Метеоролог отметил, что к моменту, когда фронт подойдет к региону, в течение часа температура понизится на 7-8 градусов — до 13-14 градусов. "Будет дождь — не потоп, но достаточно сильный дождь и гроза", — сказал руководитель Гидрометцентра.