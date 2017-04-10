В Москве не откажутся от поддержки Асада ради "сделки" по Сирии с США

Москва не рассматривает вариант отказа от поддержки нынешнего президента Сирии Башара Асада как элемента для более масштабной сделки с США по Сирии, заявил "Интерфаксу" источник, близкий к российскому МИД.

"Это старые разговоры. Думаю, нет, такой вариант не рассматривается", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В Кремле также считаютют, что попытки западных партнеров вернуться к тезису о том, что урегулирование в Сирии невозможно без ухода президента Башара Асада, бесперспективны.

"Возвращение к псевдопопыткам урегулирования в стиле декларирования мантр "Асад должен уйти" неспособно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как подчеркнул Песков, "единственно возможный вариант — это продолжать ту самую кропотливую работу — женевский процесс — и усилия в рамках астанинского процесса, которые ведутся".

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал высказывания главы МИД Франции Жана-Марка Эйро, призвавшего Россию к переговорам по будущему Сирии и поиску альтернативы президенту Асаду.

Песков напомнил, что "есть женевский процесс и астанинский процесс, который является составным элементом женевского". "Поиски в рамках урегулирования ведутся именно там. Ясно, что это очень сложный процесс, который, к сожалению, гораздо больше растянут во времени, чем может быть, хотелось бы всем, но пока иной альтернативы нет", — сказал представитель Кремля.

Ранее советник президента США по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер назвал отказ России от поддержки режима Башара Асада возможной частью более масштабной сделки между двумя странами по сирийскому урегулированию. Макмастер отметил, что Москве стоит задуматься, нужно ли ей поддерживать Асада.

"Мы считаем, что другие страны должны задать сами себе некоторые серьезные вопросы. Россия должна задаться вопросом — почему мы поддерживаем этот жестокий режим, совершающий массовые убийства своих собственных граждан?", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, Макмастер также заявил, что у России следовало бы поинтересоваться, почему она не имела информации о готовящейся в Сирии химической атаке при том, что российские советники присутствовали на сирийской авиабазе, с которой якобы было произведено это нападение.

На прошлой неделе в СМИ появлялись сообщения об атаке в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 86 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за это на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.

В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли на прошлой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе.