В Москве не дали донести до прокуратуры подписи в защиту геев в Чечне

Сотрудники правоохранительных органов задержали активистов, которые несли в приемную генеральной прокуратуры РФ петицию с требованием проверить информацию об убийствах и задержаниях чеченских гомосексуалов.



Как сообщает корреспондент Би-би-си с места событий, пятерых активистов задержали на Тверской улице. По их словам, полиция объяснила им, что расценивает их действия как несанкционированную акцию. Один из задержанных оказался гражданином Италии.



В руках активисты несли пустые ящики, призванные символизировать подписи, собранные на онлайн-платформах под петицией с требованием расследовать сообщения об убийствах.

На платформе change.org петицию в защиту чеченских геев подписали 396 тысяч человек. В сумме же, по словам авторов обращения, на различных онлайн-платформах петиция собрала около 2 миллионов подписей со всего мира. В генпрокуратуру они несли распечатанную версию петиции.



Впервые информация о том, в Чечне были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях, появилась в российской "Новой газете" в начале апреля. По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.



По словам сотрудников издания, вся информация вместе с именами жертв была передана в Следственный комитет России и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.



Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, а затем и сам глава республики Рамзан Кадыров опровергли как обвинения в преследованиях, пытках и убийствах геев, так и сам факт присутствия гомосексуалов в республике. По словам чеченских властей, в полицию не поступило ни одного заявления от пострадавших.

Вместе с тем, по словам журналиста "Новой газеты" Елены Милашиной, в апреле из республики, спасаясь от преследований, уехали или были эвакуированы "Российской ЛГБТ-сетью" несколько десятков жителей Чечни.



В начале мая ситуацию впервые публично прокомментировал Владимир Путин. Он пообещал уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой поговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с "людьми нетрадиционной сексуальной ориентации" в Чечне.



Это произошло после того как Татьяна Москалькова обратилась к президенту с просьбой создать межведомственную рабочую группу, которая смогла бы принимать обращения от граждан в центральной России, а канцлер Германии Ангела Меркель во время переговоров с Владимиром Путиным попросила его повлиять на ситуацию.



Петиции, созданные на Change.org, юридической силы в России не имеют.