30.04.2018, 14:50

В Москве начался митинг против блокировки Telegram

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rus.delfi.ee
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TelegramFoto: Grigoriy Sisoev, Sputnik

В Москве на проспекте Сахарова начался митинг против блокировки мессенджера Telegram. По данным ”Белого счетчика”, на месте проведения акции находятся около 4,8 тысячи человек.

Организатором митинга выступила Либертарианская партия России. Мероприятие согласовано с московской мэрией, пишет Meduza.

Накануне акции в Москве сервисный аккаунт Telegram разослал пользователям в России уведомление о ее проведении.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram. В рамках блокировки внес в ”черные списки” более 18 миллионов IP-адресов Amazon и Google. После этого на сбои в работе стали жаловаться многие сервисы. В конце апреля блокировка с части IP-адресов Amazon была снята.

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