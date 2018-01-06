06.01.2018, 16:26

В Москве началась проверка двух вокзалов из-за сообщений об угрозе взрыва

 (13)
Интерфакс
EST
Moskva
MoskvaFoto: Misha Japaridze, SCANPIX

Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах в Москве, сообщил в субботу "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В правоохранительные органы поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах, на место следуют оперативные службы города", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент решается вопрос об эвакуации вокзалов.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

В октябре прошлого года также поступали анонимные звонки об угрозе взрыва на московских вокзалах — Ярославском, Курском и Павелецком. Проводилась эвакуация людей. Информация ни по одному звонку тогда не подтвердилась.

Как сообщалось, 31 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание от трех до 10 лет лишения свободы за "телефонный терроризм".

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