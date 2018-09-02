В Москве началась церемония прощания с Иосифом Кобзоном



Как отмечается, попрощаться с народным артистом пришли его коллеги, родные и близкие, а также любители его творчества. Среди пришедших на церемонию были замечены Валентина Терешкова и Леонид Рошаль.

На здании Концертного зала имени Чайковского размещен большой портрет артиста. Расположенная рядом Триумфальная площадь перекрыта.

Сообщается, что люди выражают соболезнования вдове и детям исполнителя. В зал, где звучат записи песен в исполнении Кобзона, постепенно прибывают люди, на сцене разложены многочисленные венки.

Советский и российский певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. По имеющимся данным, певец долгое время боролся с онкологическим заболеванием.