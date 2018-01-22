22.01.2018, 20:29

В Москве на Ломоносовском проспекте застрелили мужчину, убийца скрылся

 (18)
Gazeta.ru
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Tulistamine
TulistamineFoto: Eero Vabamägi

Полиция ищет неизвестного, который застрелил мужчину на Ломоносовском проспекте в Москве и скрылся, при этом мужчина от полученного ранения скончался. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу ГУМВД.

”По предварительной информации, на Ломоносовском проспекте неизвестный из неустановленного оружия выстрелил в мужчину, который впоследствии от ранения скончался”, — сказал дежурный офицер.

По его словам, на месте работают следственно-оперативная группа. Ведется розыск подозреваемого, личность погибшего в ведомстве не уточнили.

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