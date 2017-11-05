В Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали более 20 тысяч человек

Из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах в Москве были эвакуированы более 20 тысяч человек, передает агентство городских новостей ”Москва” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

”Поступили звонки от неизвестных лиц, которые сообщили о заложенных взрывных устройствах, по факту которых было эвакуировано более 20 тыс. человек”, — сказал он.

Среди эвакуированных объектов оказался Главный столичный универмаг — 2,5 тыс. посетителей и 30 человек персонала; Большой театр, откуда вывели 700 сотрудников; торговые центры ”Атриум” на ул. Земляной Вал (3 тыс.) и ”Дубровка” (1 тыс.); кинотеатры ”Факел” на шоссе Энтузиастов (52), ”Высота” на ул. Юных Ленинцев (200 человек), ”Космос” на проспекте Мира (250 человек), ресторан на ул. Никольская (20 чел персонала и 80 посетителей). В зданиях работают кинологи.

Также закончились проверки в храме Святой Мученицы Татианы на Большой Никитской (20 эвакуированных), в кинотеатре ”Пионер” на Кутузовском проспекте (эвакуировано 250 человек), ”Полет” на ул. Нелидовская (100), в ТЦ ”Аркадия” на Большом Овичинниковском переулке (900 человек), ТЦ ”Галерея Аэропорт” на Ленинградском проспекте (200 человек), ТРЦ ”Гудзон” на Каширском шоссе (1 тыс.).

Ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали Большой театр.