В Москве началась эвакуация с трех вокзалов — Ленинградского, Ярославского и Казанского — после поступивших сообщений об угрозе взрыва. Об этом РБК заявили в пресс-службе РЖД.

”Да, проходит эвакуация трех вокзалов, идет проверка. Это не отразится на движении поездов, сейчас график движения не изменен”, — сообщили РБК в пресс-службе РЖД.

Директор кафе ”Хлеб насущный”, расположенного на территории Ленинградского вокзала, подтвердила РБК информацию об эвакуации. ”Да, сейчас нас эвакуируют. Подошел начальник вокзала и сообщил, что необходимо покинуть здание вокзала”, — сообщила РБК директор кафе ”Хлеб насущный” Елена Фомина.

Об эвакуации РБК также сообщили в ресторане быстрого питания KFC, который расположен на территории Казанского вокзала. ”К нам сейчас пришли сотрудники вокзала, сообщили о необходимости срочно покинуть здание из-за возможной угрозы взрыва”, — рассказали РБК в KFC.

Мария Изместьева, находящаяся на территории Казанского вокзала, рассказала, что во время эвакуации сотрудники вокзала и полицейские не объяснили причины эвакуации. ”По громкой связи объявили только, что по техническим причинам вокзал закрывается”, — сообщила Измесьтева. По ее словам, вокзал оцеплен полицией, но тех, у кого отправление поезда, пускают на перрон через отдельный вход даже без предъявления билета.

Эвакуация также началась на Ярославском вокзале, заявил источник ТАСС в правоохранительных органах Москвы. По его словам, в полицию поступило анонимное сообщение о возможном взрыве. ”Прибывшие кинологи со служебными собаками приступили к обследованию помещений”, — сказал источник агентства. На Комсомольскую площадь приехали оперативные службы, уточняет Life.