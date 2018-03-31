В Москве арестовали миллиардера Магомедова по подозрению в хищении 2 млрд рублей

Следствие приписало Зиявудину Магомедову, совладельцу группы "Сумма", хищения более чем на 2 млрд рублей. Требуя его ареста, следователь заявил, что он намеревался лететь в Майами, а также указал на связи Магомедова "в политических кругах", передает "Медиазона".

СМИ считают миллиардера человеком из окружения Дмитрия Медведева, указывая, что он превратился из миллионера в миллиардера именно в тот период, когда нынешний глава правительства занимал кресло президента. А теперь обвинение требует заключить троих фигурантов под стражу, так как они могут скрыться, в частности, Зиявудин — на личном самолете.

В ходе заседания адвокат попросил выпустить Зиявудина Магомедова под астрономический залог — в 2,5 млрд рублей, что покрывает весь причиненный им, по данным следствия, ущерб.

Помимо Зиявудина Магомедова, в Тверском суде избирают меру пресечения для его старшего брата Магомеда, а также для Артура Максидова — главы входящей в холдинг "Сумма" строительной компании "Интекс". Его суд отправил под стражу до конца мая первым из троицы, передает ТАСС.

Зиявудин Магомедов, когда ему дали слово, заявил, что не согласен с обвинениями, которые "не выдерживают критики с логической точки зрения". Он также заявил, что планировал вернуться из Майами после того, как ему там сделают операцию: "У меня есть железобетонное свидетельство — на 10-е число у меня была назначена встреча". Как передает РБК, он также упомянул свои заслуги мецената: Большой театр, музей в Дербенте и прочее. Говорит, что хочет заниматься зерновыми проектами в России, в частности на Дальнем Востоке.

Znak.com в Telegram-канале сообщает, что Магомедов во время выступления раскрыл свой псевдоним. Он называет себя "Стальский", на эту фамилию заведена медкарта, также он использует ее при заказе столиков в ресторанах.

Следователь и прокурор ожидаемо выступили против смягчения меры пресечения.

Судья Мария Синизцева ожидаемо отправила З.Магомедова под стражу.

Решение о мере пресечения остается услышать третьему обвиняемому — старшему брату Зиявудина Магомеду.

РБК тем временем цитирует официальное заявление группы "Сумма": "В связи с арестом председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова группа "Сумма" заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать, и готова сотрудничать со следствием".

Мошенники или преступное сообщество

СМИ писали, что наиболее масштабный эпизод — на 752 млн рублей — связан как раз со строительством. Речь идет о стадионе "Арена Балтика" в Калининграде. По некоторым данным, делу против руководства "Суммы" дали ход после жалобы губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Прокурор сообщил, что в деле 7 эпизодов хищения. Деньги по большей части вывели в офшоры.

Второй часто упоминаемый эпизод деятельности "Суммы" — продажа Новороссийского морского торгового порта партнеру по бизнесу компании "Транснефть". Политик Илья Пономарев в эфире "Эха Москвы" провел параллели с делом экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и предположил, что конфликт с Алихановым — лишь повод для ареста. А стоит за этим глава "Роснефти" Игорь Сечин: он "до сих пор был знаменосцем борьбы против "медведевских" и это "его стиль", считает Пономарев.

Кроме хищений, руководителям "Суммы" вменяют создание преступного сообщества в рамках ст. 210 УК РФ. Эта статья чревата сроком до пожизненного заключения, а судят по ней людей другого склада — например, Захария Калашова (Шакро Молодого), которого СМИ называют "главным вором России".

Сайт DBmen публикует страницу постановления о производстве обыска, где сказано, что братья Магомедовы создали преступное сообщество — в неустановленное время, в неустановленном месте и вступив в сговор с неустановленными лицами. Но не позднее 2010 года.

Одним из первых задержание Магомедова прокомментировал политик Алексей Навальный. В своем Twitter он написал: "Задержание Зии Магомедова можно только приветствовать. "Он жулик и вор. Однако, это было бы реальной борьбой с коррупцией, если с Магомедовым арестовали и Пескова, которому тот платил взятки за политическое крышевание". Речь идет о расследовании об отдыхе пресс-секретаря президента на яхте, который, как утверждал Навальный, оплатил Магомедов.

Зиявудин Магомедов, помимо вышеупомянутых активов, владеет венчурным фондом Caspian VC. Эта компания инвестирует в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One свыше 100 млн долларов. Forbes оценил состояние Зиявудина Магомедова в 2017 году в 1,4 млрд долларов, поставив его на 63-е место среди российских миллиардеров. Резкий рост благосостояния Магомедова произошел во время президентства Дмитрия Медведева. Если в 2009-м журнал "Финанс" оценивал его состояние в 70 млн долларов, то в 2010-м — уже в 800 млн. Meduza напоминала, что помощник президента Медведева (а сейчас вице-премьер в его правительстве) Аркадий Дворкович учился вместе с Магомедовым в МГУ и был его соседом по общежитию в начале 1990-х.