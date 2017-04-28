В московском метро по ошибке объявили воздушную тревогу

Утром 28 апреля в московском метро из-за технического сбоя прозвучали объявления "воздушная тревога в Москве" и "эскалаторы работают только на спуск".



При этом на самом деле эскалаторы работали и на спуск, и на подъем, как обычно, и вообще метро работало в штатном режиме, заявил агентству РИА Новости представитель московского метрополитена. Он объяснил, что при настройке аудиосообщений произошел технический сбой.



"Велись технические работы на оборудовании, и в районе 11 часов произошел кратковременный технический сбой, который длился буквально пять минут. Неполадки сразу устранили", — пояснил представитель метрополитена.



Прошлой осенью по всей России, в том числе и в Москве, прошли учения по гражданской обороне, в ходе которых участникам объясняли, где находится ближайшее бомбоубежище. Учения вызвали обеспокоенность у западных журналистов.