27.06.2018, 12:20

В мире 275 млн человек хотя бы раз употребляли наркотики

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Deutsche Welle
EST
US-LEIZURE-POLITICS-CANNABIS
фото иллюстративноеFoto: JASON CONNOLLY, AFP

Эксперты Управления ООН по наркотикам и преступности отмечают, что из-за наркопотребления и сопутствующих болезней в 2015 году умерли около 450 тыс. человек.

Порядка 275 млн человек — примерно 5,6 процента населения мира — в возрасте 15-64 лет хотя бы раз употребляли наркотики. Такие данные за 2016 год приводит Управление ООН по наркотикам и преступности, обнародовавшее во вторник, 26 июня, свой всемирный доклад по этой тематике.

Наиболее широко распространенным средством был каннабис: хотя бы раз его попробовали 192 млн человек, в том числе 13,8 млн молодых людей в возрасте 15-16 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году из-за наркозависимости и сопутствующих болезней, в частности, ВИЧ и гепатита С, умерли 450 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что расширяется потребление новых психоактивных веществ, а также применение в немедицинских целях рецептурных препаратов.

Ранее в германском федеральном ведомстве по уголовным делам сообщили, что в стране седьмой год подряд растет число правонарушений, связанных с потреблением или оборотом наркотиков. В 2017 году их число превышало 330 тыс.

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