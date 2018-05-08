В Минске запретили шествие ”Бессмертного полка”

Минский городской исполнительный комитет отказал организаторам акции ”Бессмертный полк” в столице Белоруссии в проведении шествия 9 мая. Об этом порталу Tut.by сообщил председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.

Он отметил, что заявку на проведение шествия организаторы акции подали 25 апреля, 7 мая им пришел отказ. В Мингорисполкоме объяснили, что 9 мая в Белоруссии будут проводиться другие акции.

”В ответе сказано, что существуют схожие акции: "Беларусь помнит", "Они сражались за Родину", когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны. Но суть "Бессмертного полка" в том, что люди несут портреты своих предков”, — указал Геращенко.

Впрочем, по его словам, люди все равно выйдут 9 мая, но уже неорганизованной колонной. ”Во всех коллективах, насколько я знаю, трудовых и учебных, участвующих в параде 9 мая, все равно есть люди, которые несут портреты своих предков (…). И они все равно будут идти, акция просто будет рассредоточена”, — сообщил он.

Tut.by отмечает, что проведение акции ”Бессмертный полк” намечена в Бресте и Витебске. В последнем — тоже в рамках общегородского шествия.