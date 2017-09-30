В Минобороны России заявили о деградации генштаба Украины

В Минобороны России опровергли заявление главы украинского генштаба Виктора Муженко об оставшихся российских военных в Белоруссии после учений ”Запад-2017”. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского ведомства Игоря Конашенкова, поступившем в ”Газету.Ru”.

”Заявление начальника украинского генштаба Муженко о ”спрятанных” российских войсках в Белоруссии демонстрирует всю глубину деградации генштаба Украины и профнепригодности его руководителя. Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника генштаба”, — отмечает Конашенков.

Он также поинтересовался, являются ли такие заявления Киева результатом перехода украинских вооруженных сил на ”стандарты НАТО”.

”В таком состоянии украинская армия является прямой и явной угрозой прежде всего для самого НАТО. Что же касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении ”Запад-2017”, все они вернулись в пункты постоянной дислокации”, — добавил Конашенков.

Ранее Муженко заявил, что Россия умышленно занизила число своих военных, прибывших на территорию Белоруссии, и на самом деле вывела лишь малую их долю по окончанию военных учений.