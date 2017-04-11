11.04.2017, 14:45

В Минобороны России сообщили о гибели двух военнослужащих в Сирии

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Lenta.ru
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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Lefteris Pitarakis, AP

Двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минобороны, передает ТАСС. Еще один контрактник ранен, за его жизнь борются медики.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие подверглись минометному обстрелу со стороны боевиков во время пребывания в одном из подразделений сирийских войск. Там они находились в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером, российским военным советником.

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