В Минобороны России сообщили о гибели двух военнослужащих в Сирии

Двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минобороны, передает ТАСС. Еще один контрактник ранен, за его жизнь борются медики.
В ведомстве рассказали, что военнослужащие подверглись минометному обстрелу со стороны боевиков во время пребывания в одном из подразделений сирийских войск. Там они находились в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером, российским военным советником.
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