В Минобороны России сообщили о гибели двух военнослужащих в Сирии

Foto on illustreeriv. Foto: Lefteris Pitarakis, AP

Двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минобороны, передает ТАСС. Еще один контрактник ранен, за его жизнь борются медики.