В ходе поисково-спасательной операции в Черном море, начатой после крушения самолета Ту-154, были подняты со дна два механизма управления воздушным судном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, обломки обнаружили на расстоянии 1,7 километра от береговой линии.

Также в Минобороны назвали радиус разброса обломков потерпевшего крушение самолета — около 500 метров. "Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров", — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Интерфакс".

По данным Минобороны, закончено обследование всей надводной поверхности в районе поиска Ту-154. В семи секторах полностью осмотрено дно. "Район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов", — уточнили в ведомстве.

В поисках Ту-154 задействовано 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов и три беспилотника. В район поисково-спасательной операции из аэропорта "Адлер" доставлены глубоководные обитаемые аппараты Русского географического общества.

Между тем источник "Фонтанки", близкий к штабу поисковой операции, сообщил, что спасатели нашли и подняли на поверхность тело командира потерпевшего крушение самолета Минобороны РФ Ту-154 майора Романа Волкова. В ближайшее время останки будут доставлены в Москву для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы, отметил собеседник интернет-издания.

Найдены несколько крупных обломков фюзеляжа

В то же время в штабе поисковой операции ТАСС сообщили, что водолазы МЧС России обнаружили на дне Черного моря обломки Ту-154, пятиметровый фрагмент фюзеляжа и фрагмент с иллюминатором лайнера. Поиск продолжается. "Мелкие обломки поднимают сразу, большие элементы обозначают буйками, готовится операция по их подъему", — сообщили в штабе.

Кроме того, поисковые группы продолжают находить личные вещи пассажиров. Так, сегодня был найден модем для интернета, по всей видимости, принадлежавший кому-то из летевших в самолете журналистов.

Ранее источник "Интерфакса" в экстренных службах рассказал, что в 1,5 км от берега сонаром одного из кораблей был обнаружен некий объект, очертаниями напоминающий фюзеляж самолета. "Объект глубоко погрузился в ил", — отметил собеседник агентства.

Позже осведомленный источник "Интерфакса" передал, что предположение об обнаружении фюзеляжа подтвердилось. "Водолазы обследовали обнаруженный сонаром объект и убедились, что он является корпусом разбившегося самолета" — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предположил, что самолет после крушения мог получить несильные разрушения и, таким образом, большинство тел погибших могли остаться внутри затонувшего корпуса.

Источник: "Люди готовились к эвакуации"

На этом фоне источник РИА "Новости", знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб, сообщил, что на нескольких погибших пассажирах упавшего в море самолета, чьи тела были обнаружены к настоящему моменту, были надеты спасательные жилеты. "Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации", — сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту были обнаружены.

В то же время в Минобороны РФ сообщения о спасжилетах на пассажирах Ту-154 назвали слухами.

Опубликован снимок места падения Ту-154 с точностью до 10 метров

Тем временем Институт космических исследований РАН опубликовал радиолокационное изображение места крушения Ту-154. Оно было получено с помощью принадлежащего Европейскому космическому агентству (ESA) космического аппарата Sentinel-1B (радиолокационный спутник). Снимок был сделан в 6:31 по московскому времени. Напомним, что самолет пропал с радаров в 05:27 утра воскресенья, 25 декабря.

"На снимке видно, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать "носик" пятна. По всей видимости, там произошел удар самолета о поверхность воды, а дальше пятно распространяется на юго-восток. Снимок имеет разрешение 10 метров в пикселе. От берега до "носика" — 1,4 километра", — пояснила сотрудница института Ольга Лаврова (цитата по ТАСС).

По ее словам, пока это единственный снимок в открытом доступе в архиве Европейского космического агентства. "Вчерашних вечерних и сегодняшнего утреннего снимков еще не было", — сказала Лаврова. В то же время данные спутников оптической съемки использовать не получится, поскольку накануне над Черным морем была сильная облачность.

Также, по словам Лавровой, спутниковые снимки вряд ли позволят обнаружить обломки самолета, так как самые тяжелые из них идут на дно быстрее, чем топливо. "Они тяжелые и поэтому утонут, а топливо дает пленку, которая видна на радиолокации", — пояснила сотрудница института РАН.

В Москву доставлены 10 тел погибших в авиакатастрофе Ту-154



Ранее сообщалось, что за первые сутки работ было найдено 11 погибших из 92 находившихся на борту. Первый самолет с телами жертв авиакатастрофы прибыл в Москву. Группировка сил спасателей на месте трагедии уже насчитывает 3,5 тысячи человек.

О ходе спасательных работ рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. За первые сутки поисковой операции найдено 11 тел погибших и 154 фрагмента самолета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.

Первый самолет с 10 телами жертв авиакатастрофы вылетел в Москву. "Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву , где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России", — заявил агентству сотрудник департамента.

Позже заместитель министра обороны РФ Павел Попов сообщил, что первый рейс с телами погибших при крушении самолета в Черном море сел в Москве на аэродроме Чкаловский.

По данным МЧС, у родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 начинают брать биоматериалы, сообщает "Интерфакс".

К середине дня в морской спасательной службе Росморречфлота сообщили, что в районе авиакатастрофы найдены фрагменты тел погибших и обломки кресел самолета. "Поисково-спасательная операция продолжается. Одно из наших судов обнаружило фрагменты тел. Другое — мелкие обломки кресел и подголовников упавшего самолета", — рассказал собеседник РИА "Новости".

При этом поисковая операция в районе крушения Ту-154 в ночь на понедельник, 26 декабря, не прекращалась ни на минуту. Группировка сил на месте крушения воздушного судна увеличилась до 3,5 тысячи человек; поисково-спасательные работы проводятся в три смены, сообщили ТАСС в Минобороны.