Заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии прощания с жертвами крушения Ту-154, которая проходит 16 января на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, от лица военного ведомства принес извинения семьям погибших в этой трагедии.

"Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил, — цитирует его РИА "Новости". — Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег. Вечная память погибшим".

Минобороны "делает и будет делать все, чтобы быть вместе с вами, чтобы окружить вас вниманием и заботой", добавил Панков.

Соболезнования родственникам погибших выразили также министр транспорта Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который совершил отпевание.

В этот день в Москве и регионах проходят церемонии прощания и с другими жертвами катастрофы. В Успенском храме Новодевичьего монастыря в столице идет прощание с врачом и филантропом Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

В телецентре "Останкино" проходит гражданская панихида по погибшим при крушении журналистам Первого канала и НТВ. Корреспондента Первого канала Дмитрия Рункова похоронят 17 января с воинскими почестями на его родине в Архангельске, на Вологодском кладбище.

Похороны журналистов телеканала "Звезда" прошли 14 января.

Художественного руководителя ансамбля им. Александрова Валерия Халилова, также находившегося на борту упавшего в море Ту-154, похоронят 16 января на Архангельском погосте в Киржачском районе Владимирской области, где покоится прабабушка дирижера.

Из более чем 70 опознанных жертв авиакатастрофы 12 будут похоронены в регионах, 50 — на Федеральном мемориальном военном кладбище в подмосковных Мытищах, более 10 — в Москве и Подмосковье.

На минувшей неделе сообщалось, что у родственников жертв катастрофы возник конфликт с Минобороны из-за того, что военное ведомство выступило против проведения полноценной панихиды.

18 погибших, включая двоих членов экипажа, все еще не идентифицированы, передает ТАСС со ссылкой на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы. Всего в результате крушения погибли 92 человека.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел катастрофу в Черном море 25 декабря, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, включая восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, двух федеральных госслужащих и девять сотрудников российских телеканалов. Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России.

Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 м. Как сообщалось, следов взрыва или пожара на них не обнаружили, не исключив в то же время версию крушения в результате теракта путем механического воздействия.