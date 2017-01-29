В Минфине ФРГ назвали ошибкой допуск в Германию почти миллиона мигрантов

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что правительство совершило ошибку, допустив в страну около миллиона мигрантов.

"Мы, политики, тоже люди, мы тоже совершаем ошибки. Но на них надо учиться", — сказал он в интервью изданию Welt am Sonntag. При этом министр отметил, что в Германии принимаются меры к тому, чтобы эти ошибки исправить.

Он сказал, что Евросоюзу следует более рационально разместить мигрантов в странах-членах ЕС, признав, однако, что социальные гарантии, которые предоставляет Германия, выше, чем в других странах. Этим обусловлено стремление мигрантов осесть именно в Германии.

Он скептически оценил политику президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов.

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Как заявил журналу Der Spiegel представитель германского правительства, канцлер ФРГ Ангела Меркель также не согласилась с решением Трампа о введении ограничений на въезд для граждан семи ближневосточных государств (Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливия, Сомали и Йемен — ИФ).

"Канцлер уверена, что хотя активная борьба против терроризма является необходимостью, это не основание для того, чтобы подозревать всех людей определенного происхождения и веры", — сказал представитель правительства Германии.