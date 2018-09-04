04.09.2018, 09:20

В МИД Украины заявили о катастрофическом оттоке населения

 (23)
Gazeta.ru
EST
Pavlo Klimkin
Pavlo KlimkinFoto: KENA BETANCUR, AFP/Scanpix

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый год из страны уезжает около миллиона украинцев. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

”У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год”, — сказал Климкин.

При этом, по словам министра, данная тенденция в ближайшее время сохранится. Также Климкин отметил, что только в Польше проживает около 1,4 млн украинцев.

Ранее сообщалось, что по статистике украинского МИДа в России находятся около 3 млн мигрантов из Украины, а в Польше — до 2 млн.

Также ранее ”Польское радио” сообщало, что украинские мигранты отправили больше всего денежных переводов из Польши. Отмечалось, что на граждан Украины приходится 86% всех иностранных переводов.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СМИ: через Danske Bank в Эстонии перевели 30 млрд долларов из России и СНГ

04.09.2018
Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. Об этом пишет газета Financial Times, которая ознакомилась с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial.
Подробнее

Какую выгоду получает Россия от конфликтов на Ближнем Востоке

04.09.2018
Список потенциальных клиентов российского ВПК растет: все больше стран Ближнего Востока, традиционно закупающих вооружение у США, проявляют интерес к российской военной технике. С чем это связано?
Подробнее





-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

В Киеве заявили о задержании судна Украины в Крыму

04.09.2018
Российские пограничники задержали в Крыму украинское рыболовецкое судно ЯОД 2105 с четырьмя членами экипажа. Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции Украины в Крыму и Севастополе в фейсбуке.
Подробнее


ВИДЕО: Спасенный детеныш выдры наслаждается вкусным обедом в Таллиннском зоопарке

04.09.2018
В пятницу в Таллиннский зоопарк принесли детеныша выдры, чья мать погибла под колесами автомобиля в Хяэдемеэсте. Сотрудники зоопарка пишут в Facebook, что несмотря на малый возраст, он с удовольствием стал уплетать предложенную рыбу.
Подробнее

Четырехкратная! Келли Сильдару завоевала очередную золотую медаль

04.09.2018
В новозеландской Кардроне завершился юниорский чемпионат мира по лыжному фристайлу. В заключительном виде программы хафпайпе 16-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару защитила чемпионский титул, завоеванный год назад.
Подробнее