В МИД Украины заявили о катастрофическом оттоке населения

”У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год”, — сказал Климкин.

При этом, по словам министра, данная тенденция в ближайшее время сохранится. Также Климкин отметил, что только в Польше проживает около 1,4 млн украинцев.

Ранее сообщалось, что по статистике украинского МИДа в России находятся около 3 млн мигрантов из Украины, а в Польше — до 2 млн.

Также ранее ”Польское радио” сообщало, что украинские мигранты отправили больше всего денежных переводов из Польши. Отмечалось, что на граждан Украины приходится 86% всех иностранных переводов.