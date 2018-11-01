В МИД Украины назвали контрсанкции РФ "очередным фактом агрессии"

Министерство иностранных дел Украины заявило, что введенные Россией контрсанкции являются "очередным фактом агрессии". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства страны.
"В Министерстве иностранных дел Украины расценивают введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины как продолжение агрессии. Оправдание государством-агрессором своих действий является надуманным и манипулятивным, а сами "специальные экономические меры" не имеют ничего общего с международным правом", — говорится в сообщении.
В МИД добавили, что Украина будет предпринимать все меры "по защите интересов физических и юридических лиц" Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права".
В МИД Украины напомнили, что международные санкции были "введены против Кремля в ответ на российскую вооруженную агрессию. "Они могут быть отменены после безусловного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Автономной республики Крым, города Севастополь, части территории Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал контрсанкции России "попыткой влияния" на страну в преддверии президентских и парламентских выборов, передает ТАСС.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства о мерах по реализации указа главы российского государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".
Документом вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины. Они распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц.
Санкции распространяются на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва, крупных украинских предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридических лиц контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.
В частности, ограничения коснутся депутата Антон Геращенко, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, бывшего главы меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева, главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и сына президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Алексея Порошенко. Санкции также накладываются на компанию "Укрхимэнерго", расположенную в Луганской области.
Пресс-служба кабинета министров РФ подчеркнула, что "правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц".
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