В МИД Украины назвали контрсанкции РФ "очередным фактом агрессии"

"В Министерстве иностранных дел Украины расценивают введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины как продолжение агрессии. Оправдание государством-агрессором своих действий является надуманным и манипулятивным, а сами "специальные экономические меры" не имеют ничего общего с международным правом", — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Украина будет предпринимать все меры "по защите интересов физических и юридических лиц" Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права".

В МИД Украины напомнили, что международные санкции были "введены против Кремля в ответ на российскую вооруженную агрессию. "Они могут быть отменены после безусловного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Автономной республики Крым, города Севастополь, части территории Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.