Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала материал американского журналиста и писателя Герша Кунтцмана в New York Daily News об убитом в Анкаре после Андрее Карлове. Свою позицию они изложила в Facebook.

В материале покушение на российского дипломата сравнивается с убийством посла Третьего рейха Эрнста фом Рата, застреленного в 1938 году еврейским студентом.

"Застреленный еврейским студентом дипломат, конечно же, "не был невинной жертвой", в глазах многих он был воплощением "гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии"", — цитирует материал спикер МИД РФ.

Она заявила, что МИД России готовится направить главному редактору издания письмо с требованием извиниться за "ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью".

Захарова также обратилась к автору материала: "Герш Кунтцман, Вы серьезно сравниваете мотивацию еврейского студента Гершеля Гриншпана с идеями, двигавшими Мевлютом Алтынташем?!! Вы хоть поняли, что приравняли борьбу евреев с антисеметизмом конца 30-х годов с террористическими методами Исламского государства и Нусры, которые взяли на себя ответственность за этот теракт?"