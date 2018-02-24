В МИД России объяснили, откуда в посольстве в Аргентине взялись чемоданы с кокаином

Партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий российской дипмиссии в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, работавшему по срочному договору, сообщил МИД России.

В четверг власти Аргентины сообщили о проведении операции против наркоторговцев, которые хранили почти 400 кг кокаина на территории российского посольства.

Как рассказала в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова, готовый к отправке груз с наркотиками был обнаружен в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе полтора года назад.

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"Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения", — говорится в комментарии Захаровой.

Имя этого сотрудника не называется.

По мнению Захаровой, произошедшее никак не может бросать тень на российское диппредставительство, поскольку успех операции по пресечению канала наркотрафика обеспечили именно российские дипломаты, в частности, посол России в Буэнос-Айресе В.В.Коронелли. Как подчеркнула Захарова, именно он сообщил правохранительным органам Аргентины об обнаружении подозрительных сумок.

Накануне власти Аргентины объявили о проведении операции против наркоторговцев, которые якобы собирались поставить в Россию 389 килограммов кокаина в дипломатическом багаже.

Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве.

По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов.

По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро.

Чтобы задержать наркоторговцев, аргентинские полицейские заменили кокаин на муку, оснастили чемоданы GPS-датчиками и в декабре 2017 года отправили их в Москву.

В итоге, как сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, были задержаны шесть подозреваемых.

По данным аргентинской газеты Clarin, один из подозреваемых по делу — сотрудник полиции Буэнос-Айреса по имени Иван Близнюк — был задержан в аэропорту Эсейса 21 февраля.

Предполагаемым организатором преступления Clarin называет российского бизнесмена, который прикрывался торговлей элитным алкоголем.

Наблюдение за ним позволило полиции прийти к выводу, что он, используя свои связи в дипломатических кругах, уже как минимум дважды организовывал подобные поставки наркотиков в Россию, предположительно через Уругвай.

В настоящий момент, по данным газеты, бизнесмен скрывается в Германии, чьи власти уже получили от России запрос на экстрадицию.

Его основным партнером в этом деле, по сообщениям аргентинской прессы, был бывший сотрудник посольства Али Абыянов, который был задержан в его московской квартире.

Российский МИД отрицает даже теоретическую возможность использования дипломатических каналов для транспортировки наркотиков. В комментарии Захаровой говорится, что предположить подобное может только человек, совершенно не знакомый с механизмом и порядком направления диппочты.