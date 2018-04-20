20.04.2018, 14:02

В МИД России обвинили Великобританию в убийствах Григория Распутина и Павла I

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NEWSru.com
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Maria Zahharova
Maria ZahharovaFoto: Mihhail Tereštšenko, TASS

Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне кризиса в отношениях между Россией и Великобританией из-за отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии назвала официальный Лондон "мировым рекордсменом по геноциду" и возложила на него ответственность за причастность к убийству Григория Распутина в 1916 году.

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", в качестве примера "геноцидов" Захарова привела уничтожение британцами 95% аборигенов Австралии во время колонизации. Помимо этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила о причастности Лондона к гибели российского императора Павла I и политического лидера Конго Патриса Лумумбы.

Цитаты высказывания Захаровой с обвинениями в адрес Великобритании также опубликовал телеканал РЕН ТВ. При этом сначала в стенограмме, опубликованной на официальном сайте ведомства, не было слов Захаровой о "геноциде Великобритании" и причастности Лондона к убийствам Распутина и Павла I, однако позднее они появились.

Агентство ТАСС уточняет, что так Захарова прокомментировала утверждения посла Соединенного Королевства в Москве Лори Бристоу о том, что Россия якобы причастна к ряду убийств по госзаказу.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, как в 1870-е годы "англичане осуществили геноцид зулусов в Капской колонии, а в 1954 — 1961 годах — геноцид народа кикуйю в Кении".

"В ответ на убийство 32 белых колонистов английские власти уничтожили 300 тысяч представителей народности кикуйю и еще 1,5 млн человек загнали в лагеря", — подчеркнула Захарова на брифинге для журналистов.

Всего официальный представитель МИД огласила 17 страниц архивных данных о сомнительных действиях Великобритании на мировой арене за многие годы, отмечает агентство.

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